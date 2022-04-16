Франція заморозила маєтки Абрамовича та інших олігархів на майже 1 мільярд доларів

Санкції західних партнерів України продовжують свою руйнівну дію на економіку та еліти Росії. Цього разу потужного удару завдала Франція.

Російські олігархи не зможуть не лише користуватися, а й розпоряджатися своїм майном у Франції. Уряд Франції наклав арешт на об'єкти нерухомості, які належать бізнес-еліті Росії.

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Арештована нерухомість російських олігархів

Франція заморозила 41 об'єкт нерухомості, власниками яких є російські олігархи. Реальна загальна вартість майна – близько 1 мільярда доларів.

31 об'єкт із цього списку належить 8 олігархам, серед яких і Роман Абрамович. Також своєю нерухомістю не зможуть розпоряджатися Віктор Рашніков, Олександр Пономаренко, Андрій Мельниченко, Аркадій Ротенберг, Олексій Кузьмічов, Вадим Мошкович та Геннадій Тимченко.

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