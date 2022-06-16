Франція запропонувала нову "політичну спільноту" для всієї Європи

Президент Франції Еммануель Макрон не втомлюється розганяти ідею про якусь "нову європейську спільноту". Для неї вже навіть починають створювати відповідний документ.

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив будувати "нову Європу". На його думку, саме новий союз зміцнить безпеку, стабільність і процвітання Європи після нападу Росії на Україну. Що не так зі старим-добрим ЄС для цієї ж мети – наразі не повідомляється.

Читайте також Шольц, Макрон і Драгі таки приїдуть до Києва 16 червня, – ЗМІ

Нова "Європейська політична спільнота"

Вже незабаром Україна, Молдова та Грузія дізнаються, чи отримають статус кандидата на вступ до ЄС. Рішення буде відоме вже 23 – 24 червня.

Президент Франції Еммануель Макрон хоче створити нову "Європейську політичну спільноту", до якої увійдуть країни-лідери ЄС та усі країни, які "поділяють спільний набір демократичних цінностей". За ідеєю Франції, це зміцнить союз країн Європи незалежно від того, чи вони є частиною ЄС чи лише збираються нею стати.

Посли Європейського союзу 15 червня вже обговорювали попередній документ для такого союзу. Макрон хоче запропонувати Україні, Молдові та Грузії вже долучитися до цього союзу, адже повноцінний вступ країн до ЄС може забрати багато років.

Макрон наголошує, що на ЄС це вплине ніяк, усі органи будуть працювати у звичному режимі. Натомість країни, які не є членами ЄС, але вступили у новий союз, зможуть користуватися перевагами економічної співпраці та політичними процесами.

Відносини між країнами нашого континенту, незалежно від того, належать вони до Європейського союзу чи ні, чи хочуть вони приєднатися до нього, позначені складною мережею багатосторонніх чи двосторонніх структур. Усе залишатиметься актуальним. Але ми повинні відновити відчуття спільноти,

– наголошує попередній документ.

Пропозиція передбачає «легку юридичну структуру» з правом ухвалювати рішення, яка збирається кілька разів на рік на рівнях голів держав, урядів і міністрів.

Згідно з попередньою інформацією, Україна та Молдова отримають статус кандидата на вступ до ЄС з певними вимогами. Також очікується, що не всі країни проголосують за це рішення.

Вступ України до ЄС: останні новини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує європрагнення України. Вона впевнена, що нам вдасться подолати усі виклики на цьому шляху.

Єврокомісія дасть свій висновок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС 23 – 24 червня.

Дивіться також – Зеленський поговорив з Байденом: відео