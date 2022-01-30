Франція звинуватила "вагнерівців" у розграбуванні ресурсів Малі

У МЗС Франції звинуватили вагнерівців у розграбуванні ресурсів Малі – держави у північно-західній Африці. Мовиться, що вагнерівці розкрадають природні ресурси в обмін на захист військової хунти.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вагнерівці використовують слабкість деяких держав. Вони роблять це, аби повернути та закріпити вплив Росії в Африці.

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Вони розкрадають природні ресурси країни в обмін на захист військової хунти. Вони просто грабують Малі. Наша боротьба з тероризмом має продовжитись, але, ймовірно, на інших умовах,

– заявив Ле Дріан.

Водночас міністр наголосив, що це не означає виведення європейських сил з Малі.

ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнера"

У грудні 2021 року Євросоюз офіційно затвердив санкції проти приватної військової компанії "Вагнера".

У список потрапили 6 військових.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що через дії російських найманців в африканських країнах погіршують безпекову ситуацію. Окрім того, вони провокують посилення міграційних потоків до ЄС.

Європейські політики заявили про необхідність заборони на подорожі, а також – заморожування активів для всіх працівників компанії.

Вагнерівців звинувачують у військових злочинах на Донбасі, Сирії, Венесуелі, а також – декількох країнах африканського континенту.