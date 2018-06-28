Франція – Аргентина: прогноз на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Збірні Франції та Аргентини першими зіграють у 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Букмекери визначили, яка з команд має більше шансів на прохід в чвертьфінал.

Обидві команди не надто впевнено стартували на Чемпіонаті світу. Однак якщо французам вдалося подолати групову стадію без поразок і з набраними 7 очками, то Аргентина питання виходу в плей-оф вирішила лише у напруженому матчі з Нігерією, де путівку наступний раунд приніс гол захисника наприкінці матчу. Хоча до самого суддівства у цьому матчі було чимало претензій, у тому числі через не призначене пенальті.

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Саме через не надто впевнену гру аргентинців на Чемпіонаті світу, букмекери у цьому матчі віддають перевагу французам. У William Hill коефіцієнт на перемогу європейської збірної – 2,30, у той час на "альбіселесте" – 3,40. Нічия у матчі – 3,00.

Коефіцієнт на те, що матч закінчиться післяматчевими пенальті – 5,50.

Дещо вищі коефіцієнти дає PariMatch. Там перемогу французів оцінили в 2,39. Щодо Аргентини, то на них дають 3,50. Нічия у матчі – 3,05.

Не надто вірять експерти у те, що одній з команд вдасться забити більше, аніж два голи. Особливо це стосується аргентинців. На Францію "тотал більше 1,5" – 2,80, а "тотал більше 2,0" – 5,70. На Аргентину "тотал більше 1,5" – 3,70, а "тотал більше 2,0" – аж 9,00.

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У "Фаворит" коефіцієнт на перемогу Франції 2,39. На Аргентину приймають з показником 3,45. Нічия – 3,10.

Щодо проходу у наступний раунд, теж більша ймовірність, що пройдуть саме французи – 1,69. На прохід у чвертьфінал Аргентини коефіцієнт 2,27.