У Франції вводять вже 3 локдаун: школи закриють, а поїздки між регіонами заборонять

З 3 квітня у Франції на 4 тижні вводять вже третій загальнонаціональний локдаун. Не працюватимуть школи, заходи на свіжому повітрі обмежать, а подорожі між регіонами – заборонять.
Джерело:The New York Times
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після більш ніж 1 року обмежень та місяців кампаній вакцинації, зусилля Європи, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу, перейшли до чергового важкого етапу.
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Новий локдаун у Франції
За словами Макрона, нові обмежувальні заходи будуть не такі суворі, як у 2020 році, однак необхідні. Локдаун по всій країні почне діяти 3 квітня і триватиме 4 тижні.
Які карантинні заходи вводять
- школи й другорядні підприємства закриють по всій країні;
- поїздки між регіонами заборонять;
- заходи на свіжому повітрі обмежать місцями в межах 6 миль від будинку (9,6 кілометра);
- закриють кафе, ресторани, бари, культурні установи – музеї, театри, кінотеатри;
- діятиме комендантська година – з 19:00 по 06:00;
- студентам університетів, як і раніше, дозволять відвідувати заняття 1 день в тиждень.
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Коронавірус у Франції: основне
- Днями Париж повідомив, що вперше з квітня 2020 року у відділеннях інтенсивної терапії країни перебували понад 5 тисяч людей.
- Протягом останнього тижня в середньому підтверджували 37 тисяч нових заражень COVID-19 на день.
- Наразі приблизно 8,5 мільйона людей, або приблизно 13% населення Франції, отримали щонайменше першу дозу вакцини. Уряд сподівається вакцинувати 10 мільйонів людей до середини квітня, 30 мільйонів – до літа, а все населення країни – до осені.