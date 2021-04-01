У Франції вводять вже 3 локдаун: школи закриють, а поїздки між регіонами заборонять

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З 3 квітня у Франції на 4 тижні вводять вже третій загальнонаціональний локдаун. Не працюватимуть школи, заходи на свіжому повітрі обмежать, а подорожі між регіонами – заборонять.

Джерело:

The New York Times

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після більш ніж 1 року обмежень та місяців кампаній вакцинації, зусилля Європи, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу, перейшли до чергового важкого етапу.

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Новий локдаун у Франції

За словами Макрона, нові обмежувальні заходи будуть не такі суворі, як у 2020 році, однак необхідні. Локдаун по всій країні почне діяти 3 квітня і триватиме 4 тижні.

Які карантинні заходи вводять

  • школи й другорядні підприємства закриють по всій країні;
  • поїздки між регіонами заборонять;
  • заходи на свіжому повітрі обмежать місцями в межах 6 миль від будинку (9,6 кілометра);
  • закриють кафе, ресторани, бари, культурні установи – музеї, театри, кінотеатри;
  • діятиме комендантська година – з 19:00 по 06:00;
  • студентам університетів, як і раніше, дозволять відвідувати заняття 1 день в тиждень.

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Коронавірус у Франції: основне

  • Днями Париж повідомив, що вперше з квітня 2020 року у відділеннях інтенсивної терапії країни перебували понад 5 тисяч людей.
  • Протягом останнього тижня в середньому підтверджували 37 тисяч нових заражень COVID-19 на день.
  • Наразі приблизно 8,5 мільйона людей, або приблизно 13% населення Франції, отримали щонайменше першу дозу вакцини. Уряд сподівається вакцинувати 10 мільйонів людей до середини квітня, 30 мільйонів – до літа, а все населення країни – до осені.