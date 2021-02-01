У Франції чоловік викинув коробку з відрізаною головою: відео

1 лютого 2021 , 19:26
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У французькому місті Тулон 1 лютого трапився моторошний інцидент. З вікна будівлі впала картонна коробка, всередині якої була голова людини.

Джерело: Var-Matin

Трагедія трапилася близько 14:30 на вулиці Кур-Лафаєт у центрі міста.

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Що трапилося у Тулоні

  • Коробку з відрубаною головою виявили перехожі.
  • О 15:00 на місце події прибули спецпризначенці та рятувальники.
  • Підозрюваний з'явився у вікні квартири. Руки ймовірного зловмисника були у крові.
  • Силовики виламали двері до помешкання чоловіка, за якими той забарикадувався. Він перебував там сам і без зброї. Правоохоронці затримали зловмисника.
  • За даними ЗМІ, підозрюваному – 40 років, а голова, яка лежала у коробці, належить безпритульному, що нібито проживав у тій квартирі.

Зауважимо, внаслідок спецоперації правоохоронці перекрили центр Тулона.

Дивіться відео затримання чоловіка у Тулоні:

Чоловіка, який міг викинути відрізану голову, затримали поліцейські: відео