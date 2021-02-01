У Франції чоловік викинув коробку з відрізаною головою: відео

У французькому місті Тулон 1 лютого трапився моторошний інцидент. З вікна будівлі впала картонна коробка, всередині якої була голова людини.
Джерело: Var-Matin
Трагедія трапилася близько 14:30 на вулиці Кур-Лафаєт у центрі міста.
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Що трапилося у Тулоні
- Коробку з відрубаною головою виявили перехожі.
- О 15:00 на місце події прибули спецпризначенці та рятувальники.
- Підозрюваний з'явився у вікні квартири. Руки ймовірного зловмисника були у крові.
- Силовики виламали двері до помешкання чоловіка, за якими той забарикадувався. Він перебував там сам і без зброї. Правоохоронці затримали зловмисника.
- За даними ЗМІ, підозрюваному – 40 років, а голова, яка лежала у коробці, належить безпритульному, що нібито проживав у тій квартирі.
Зауважимо, внаслідок спецоперації правоохоронці перекрили центр Тулона.
Дивіться відео затримання чоловіка у Тулоні:
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