Євроаеропорт у Франції екстрено евакуйовували "з міркувань безпеки"

У Франції вранці 26 липня екстрено евакуйовували Євроаеропорт. Деякий час польоти були призупинені.

Майже за дві години летовище відновило свою роботу. Стався такий інцидент, до слова, у перший день Олімпійських ігор, відкриття яких пройде вже увечері.

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Польоти почали поступово відновлювати

Про тимчасове припинення роботи аеропорт заявив о 10:54. Евакуювали його "з міркувань безпеки".

"З міркувань безпеки термінал довелося евакуювати, і він наразі закритий. Польоти тимчасово припинено. Пасажирів просять зв’язатися зі своєю авіакомпанією, щоб отримати інформацію про свій рейс", – писали у пресслужбі.

Роботу аеропорт відновив о 12:42. Польоти також почали поступово здійснювати.

Додамо, що Олімпіада-2024 у Парижі триватиме по 11 серпня. Це вже треті літні Олімпійські ігри в історії французької столиці.

Водночас французів та гостей попереджають про загрозу терактів у цей період. Раніше міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін повідомляв, що правоохоронці провели перевірку понад мільйона осіб, серед яких були спортсмени, тренери, журналісти, волонтери, охоронці і навіть місцеві, які проживають поблизу місць проведення Ігор.

Зокрема, 23 липня поліція заарештувала громадянина Росії у підозрі організації актів дестабілізації під час Олімпіади. Наразі розпочато досудове розслідування стосовно цього інциденту. Самого чоловіка викрили в одному з паризьких будинків. Там поліцейські знайшли докази проти росіянина.