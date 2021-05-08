У Франції неонацисти планували напад на масонську ложу: їх затримали

У Франції 7 травня правоохоронці затримали 3 членів неонацистської групи. Вони планували напад на масонську ложу.

Групі неонацистів вже висунули обвинувачення. Їх затримали за звинуваченням у "злочинному терористичному об'єднанні".

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Деталі справи

У виданні повідомили, що серед трьох підозрюваних були:

двоє чоловіків у віці 29 та 56 років;

жінка у віці 53 років.

Їх арештували у межах попереднього розслідування. Його розпочала ще у лютому антитерористична прокуратура Франції щодо невеликої ультраправої групи "Честь та нація".

Відомо, що слідчі перехопили перемовини між підозрюваними та припускають, що вони здійснювали пошук вибухонебезпечних речовин та можливих об'єктів нападів.