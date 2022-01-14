Із Франції передали гуманітарну допомогу для лікарні Краматорська

14 січня 2022 , 15:26

Джерело:

фейсбук Об'єднаного командування ЗСУ

Із Франції до України доставили гуманітарний вантаж медичного призначення. Допомогу вже передали у відділення Краматорської міської лікарні, де опікуються хворими на COVID-19.

Це відбулося у межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід". Детальніше про це розповів її засновник –  генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ.

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Медики отримують усе необхідне

Наєв наголосив, що лікарі щодня ризикують своїм здоров'ям заради порятунку інших. Вони продовжують працювати у складних умовах, попри високий ризик самим підхопити небезпечний вірус. Тому вкрай важливо допомагати їм у непростій боротьбі з коронавірусом. Генерал-лейтенант зауважив, що спільні зусилля міжнародних партнерів та волонтерів дозволяють забезпечувати їх усім необхідним.


Українські медики отримали гуманітарну допомогу / Фото Об'єднаного командування ЗСУ

З Франції передали в Україну:

  • багатофункціональні ліжка з ортопедичними матрацами;
  • сучасне медичне обладнання;
  • медичні меблі;
  • медичний одяг.

Так ми полегшуємо роботу медиків, що у результаті пришвидшує лікування й реабілітацію хворих пацієнтів,
– пояснив командувач об'єднаних сил ЗСУ. 

У Франції виявили новий штам коронавірусу

  • Французькі вчені підтвердили, що на півдні країни виявили абсолютно новий штам коронавірусу. Його зареєстрували як B.1.640.2. Наразі невідомо, наскільки він небезпечний у порівнянні з іншими варіантами.
  • Вперше новий штам зафіксували восени 2021 року –  у листопаді. Ним заразилася людина, яка повернулася до Франції після подорожі до Камеруну. Там, до слова, вкрай низький рівень вакцинації населення.

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Автор: Ірина Буртик