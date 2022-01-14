Із Франції передали гуманітарну допомогу для лікарні Краматорська
Джерело:фейсбук Об'єднаного командування ЗСУ
Із Франції до України доставили гуманітарний вантаж медичного призначення. Допомогу вже передали у відділення Краматорської міської лікарні, де опікуються хворими на COVID-19.
Це відбулося у межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід". Детальніше про це розповів її засновник – генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ.
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Медики отримують усе необхідне
Наєв наголосив, що лікарі щодня ризикують своїм здоров'ям заради порятунку інших. Вони продовжують працювати у складних умовах, попри високий ризик самим підхопити небезпечний вірус. Тому вкрай важливо допомагати їм у непростій боротьбі з коронавірусом. Генерал-лейтенант зауважив, що спільні зусилля міжнародних партнерів та волонтерів дозволяють забезпечувати їх усім необхідним.
Українські медики отримали гуманітарну допомогу / Фото Об'єднаного командування ЗСУ
З Франції передали в Україну:
- багатофункціональні ліжка з ортопедичними матрацами;
- сучасне медичне обладнання;
- медичні меблі;
- медичний одяг.
Так ми полегшуємо роботу медиків, що у результаті пришвидшує лікування й реабілітацію хворих пацієнтів,
– пояснив командувач об'єднаних сил ЗСУ.
У Франції виявили новий штам коронавірусу
- Французькі вчені підтвердили, що на півдні країни виявили абсолютно новий штам коронавірусу. Його зареєстрували як B.1.640.2. Наразі невідомо, наскільки він небезпечний у порівнянні з іншими варіантами.
- Вперше новий штам зафіксували восени 2021 року – у листопаді. Ним заразилася людина, яка повернулася до Франції після подорожі до Камеруну. Там, до слова, вкрай низький рівень вакцинації населення.
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