У Франції підвищили пенсійний вік: суд підтримав резонансну ініціативу Макрона

Вищий конституційний орган Франції схвалив вкрай непопулярний крок уряду Макрона щодо підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Багато французів виступають проти такої реформи.

Конституційна рада також відхилила заклики політичних опонентів до проведення референдуму та викреслила деякі з реформ, посилаючись на юридичні недоліки.

У березні французький уряд скористався спеціальним конституційним правом, щоб провести їх без голосування.

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У Франції підвищили пенсійний вік

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що зміни необхідні для запобігання колапсу пенсійної системи. Водночас прем'єр-міністерка Елізабет Борн зауважила, що "сьогодні немає ні переможців, ні переможених".

До ранку 15 квітня влада заборонила демонстрації перед будівлею Конституційної Ради. Однак натовпи протестувальників зібралися неподалік. Деякі демонстранти скандували, що продовжуватимуть протестувати доти, доки зміни не скасують.

Профспілки звернулися до президента з останнім закликом не підписувати закон про підвищення пенсійного віку, зважаючи на "масове неприйняття цієї реформи".

Варто зауважити, що серед реформ, скасованих дев'ятьма членами Конституційної ради, був так званий "індекс старшинства", спрямований на те, щоб спонукати компанії з чисельністю понад 1 000 працівників приймати на роботу працівників віком понад 55 років.

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Французи виступили проти підняття пенсійного віку

21-річна Люсі була серед протестувальників, які зібралися біля мерії. Вона розповіла, що розчарована тим, що у людей "більше немає влади".

Ніхто нас не слухає, як би сильно ми не кричали,

– додала дівчина, пообіцявши продовжувати висловлювати свою позицію.

На вулицях поблизу суду встановили бар'єри, а на випадок подальших, потенційно насильницьких протестів, розгорнули загони поліції по боротьбі з масовими заворушеннями. Профспілки закликали робітників по всій Франції повернутися на вулиці 1 травня, в черговий день національної мобілізації проти реформ.

27-річний Лукас заявив, що стурбований майбутнім і тим, що Макрон має намір робити до кінця свого президентства.

"Проведення цієї реформи, на мою думку, є дуже недалекоглядним, і це підіймає інші питання, наприклад, які пріоритети (президента – 24 Канал)?" – зазначив хлопець.

Лівий політичний альянс Nupes був однією з груп, які подали апеляцію до суду щодо реформ. Його лідер Жан-Люк Меленшон заявив, що "боротьба" триватиме.

"Рішення Конституційної ради показує, що вона більш уважна до потреб президентської монархії, ніж до потреб суверенного народу", – наголосив Меленшон.

Марін Ле Пен з ультраправої партії "Національне об'єднання" також звернулася до суду. Вона заявила, що "політична доля пенсійної реформи ще не вирішена".

Суд відхилив первинну заявку на проведення референдуму щодо реформи. Проте наступного місяця він прийме рішення щодо проведення всенародного голосування – щн однієї пропозиції "лівих".

Французький політолог Антуан Брістіель не вважає, що протести, які тривають по всій країні протягом останніх трьох місяців, скоро закінчаться.

"Багато людей говорили, що реформи пройдуть і що Конституційний суд не уникне цього, тому це не є несподіванкою. Але я думаю, що ми побачимо в найближчі години та на вихідних багато заворушень і страйків в країні", – підкреслив політолог.

Він підсумував, що 70% французького населення досі виступає проти реформи.