У Франції побили та пограбували місцевого мільйонера Бернара Тапі

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У французькому департаменті Сена і Марна невідомі ввірвалися в будинок місцевого мільйонера Бернара Тапі. На чоловіка та його дружину напали, а їхній будинок пограбували.

Джерело:

BFM

За інформацією телеканалу, 4 злочинців проникли в будинок подружжя Тапі в ніч на 4 квітня, коли ті спали.

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Напад на мільйонера у Франції

  • Тапі та його дружину зв'язали, а тоді почали бити.
  • Згодом зловмисники пограбували будинок мільйонера, а тоді – втекли.
  • Сусіди викликали рятувальні служби.
  • Правоохоронці відкрили справу за статтями про крадіжку та насильство.

Що відомо про Бернара Тапі

  • Він – колишній депутат Європарламенту. У 1992 році Тапі призначили міністром у справах міст в уряді П'єра Береговуа.
  • З 1986 по 1994 роки був президентом футбольного клубу "Олімпік Марсель".
  • Наразі він хворіє, у чоловіка діагностували онкологічне захворювання – рак шлунка.
Зверніть увагу! Нещодавно неподалік від міста Бьютт в штаті Аляска розбився вертоліт. У результаті авіакатастрофи загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.