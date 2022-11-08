У Франції почали говорити про необхідність підтримки України: з чим це пов’язано
У Франції закликали збільшити підтримку України. Мовиться як про фінансову, так і військову складову.
Французькі інтелектуали підписали лист до Емануеля Макрона. Очевидно, французи розібралися у тому, що ж насправді відбувається. Про це 24 каналу сказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
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Чому французи змінюють думку
Солонтай зауважує, що у Франції зроблено дуже багато інформаційної роботи, аби люди змінили свою позицію. "Вони мусять еволюціонувати", – каже він.
За словами політолога, активну участь у цьому процесі беруть французькі:
- прокурори – документують воєнні злочини росіян;
- правозахисники – фіксують і поширюють ці речі;
- журналісти – дуже активно висвітлюють і перемоги на фронті, і злочини росіян.
Усе це впливає на думку французів. Окрім того, виборча кампанія, зауважує Солонтай, у межах якої Макрон та Ля Пен розкручували цю тематику, позаду. І це теж дуже важливо.
Бракує більш активної позиції наших мігрантських кіл у західній частині. Тоді ми могли б до кінця переконати Францію впевнено тримати нашу сторону,
– вважає Олександр Солонтай.
Потрібно враховувати й те, каже він, що Макрон вдруге переобрався, тож почувається набагато впевненіше.
"Він бачив, як Росія намагалися змінити хід виборів у Франції й бачив, що відпрацьовували фактично проти нього. Йому є що згадати. Він бачить, що тенденції загалом ідуть правильні, але поки громадську думку треба формувати", – пояснює директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.
Так, коли громадянам кажуть, що частину грошей та зброї потрібно віддавати кудись, їхня позиція така: "Ми за Україну, але бажано менше за це платити". Натомість інтелектуали наголошують на тому, що це важливо саме для французів.
Французи до французів про французів – це ключове. Вони пояснюють, що саме французам важливе те, що відбувається в Україні. Вони змінюють громадську думку, і тоді Макрон більш легітимною може допомагати,
– наголошує Солонтай.
Якби суспільна думка вже повністю еволюціонувала, додає він, то суспільні діячі не виступали б, адже це була б популярна лінія, і політики задовольняли б волю народу. "Дискусія там триває, але вона вже зрушилася в наш бік", – наголосив Солонтай.
"Проти війни" – це відстояти свободу України
Іноземці нерідко говорять, що війна – це завжди погано, але на ній заробляють обидві сторони. Як стверджує Солонтай, вони не розуміють головного: це війна не керівників держав, а війна на знищення нації.
На жаль, є люди, які чітко проти війни й за Україну, адже на нас напали. А є люди, які просто проти війни як такої. Русофілів у Франції дуже багато, вони нікуди не поділися. Однак тверда більшість проти війни.
– підкреслює Солонтай.
Він додає, що інтелектуали мають остаточно пояснити звичайним людям, що "проти війни" – це відстояти свободу України. В іншому випадку війна пошириться по всій Європі.
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