У Франції поліція розігнала рейв-вечірку: один учасник залишився без руки

Французькі правоохоронці кілька годин розганяли учасників нелегальної вечірки, яка проходила із порушенням норм комендантської години. У результаті один з учасників рейву залишився без руки, багато людей постраждали.

На розгін музичної вечірки, яку організували на північному заході Франції, поліцейським знадобилося більш ніж 7 годин.

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У Франції незаконно організували вечірку

Ввечері 18 червня приблизно 1,5 тисяча людей спробували влаштувати вечірку недалеко від міста Редон в департаменті Іль і Вілен.

Туди одразу прибули поліцейські, вони вимагали від учасників рейву розійтися у зв'язку з забороною на проведення масових заходів через коронавірус.

У відповідь на це люди почали кидати в правоохоронців металеві кулі для гри в петанк і пляшки з горючою сумішшю.

Внаслідок розгону постраждали люди

Під час протистояння з поліцією 22-річному учаснику вечірки відірвало руку, його госпіталізували у місцеву лікарню.

Окрім цього, постраждали також 5 жандармів, 2 з них скерували до госпіталю.

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