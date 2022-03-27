У Франції працювали кінотеатри, а тут – випалюють все, – Зеленський про фашистів та росіян

Володимир Зеленський в інтервʼю російським ЗМІ зазначив, що в Україні відбувається жорстка та інтенсивна окупація.

Він зазначив, що з історії люди знають, як у різні роки відбувалися періоди тієї чи іншої окупації, а також згадав про фашистів.

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Президент України пояснив, що невигідно було "стирати з лиця землі" міста, адже коли окуповуєш, треба, щоб там хтось жив, працював.

"Тобі ж там труси твої пратимуть, ти, військовий, солдат. Ти ж там стоїш – хто це повинен робити? Мити, прибирати, готувати їсти, десь жити. Кінотеатри працювали у Франції та таке інше, розумієте? Тут не так. Взагалі не так", – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, пояснив, що в Україні все відбувається так: якщо місцева влада чи хтось не бажає (влади окупанта – 24 канал) –окупанти прибирають місцеву владу; якщо люди починають щось там кричати – випалюється все.

Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: дивіться відео