У Франції протестували через обов'язкову вакцинацію: виникли сутички – відео

У Франції 24 липня понад 160 тисяч людей вийшли на протест через плани уряду зробити вакцинацію проти COVID-19 фактично примусовою. Демонстрантів розганяли правоохоронці.

Як відбувався протест

Протести відбулися у низці великих міст Франції, зокрема Парижі, Марселі, Монпельє, Нанті та Тулузі. Минулого тижня люди також виходили на вулиці, однак тоді їх було менше – близько 114 тисяч.

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На площі Бастилії протестувальники скандували "Свобода!". На іншій акції протесту, яку скликали ультраправі політики на заході Парижа, демонстранти несли транспаранти з написом "Зупинити диктатуру".

Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа: відео

Протест через вакцинацію у Валансі: відео

Сутички між протестувальниками та силовиками

Демонстранти збили мотоцикл силовиків. Після того між ними виникли сутички. Поліція намагалася відтіснити протестувальників біля столичного залізничного вокзалу Сен-Лазар.

Дивіться відео сутичок між силовиками та демонстрантами:

Крім того, сутички виникли на проїжджій частині Єлисейських полів. Там правоохоронці застосували сльозогінний газ та зупинили рух транспорту. Крім того, вони намагалися відтіснити протестувальників водометами.

Силовики застосували водомети: відео

Чому французи протестували

Більшість населення країни вже вакциновані, а громадська думка щодо щеплення, за даними соцопитувань, є позитивною. Однак є й ті, хто не хоче вакцинуватися, пише Associated Press.

Протестувальники проти законопроєкту, який вводить обмеження для невакцинованих. Згідно з ним:

для відвідування ресторанів необхідні будуть спецпропуски. Заклади, які не дотримуватимуться цього, отримають штраф;

пропуск навіть буде необхідний для нетермінового відвідування лікарні чи будинків для людей похилого віку, а також поїздок на міжміському транспорті;

медпрацівники та працівники, які доглядають за літніми людьми, мають обов'язково вакцинуватися до 15 вересня. Інакше їм загрожують штрафи чи навіть звільнення.

Щоб отримати такий пропуск громадяни мають повністю щепитися, мати негативний результат тесту на коронавірус або докази, що вони нещодавно перехворіли. Наразі відповідний документ розглядає Сенат.