У Франції протестували через обов'язкову вакцинацію: виникли сутички – відео
Джерело:France24
У Франції 24 липня понад 160 тисяч людей вийшли на протест через плани уряду зробити вакцинацію проти COVID-19 фактично примусовою. Демонстрантів розганяли правоохоронці.
Як відбувався протест
Протести відбулися у низці великих міст Франції, зокрема Парижі, Марселі, Монпельє, Нанті та Тулузі. Минулого тижня люди також виходили на вулиці, однак тоді їх було менше – близько 114 тисяч.
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На площі Бастилії протестувальники скандували "Свобода!". На іншій акції протесту, яку скликали ультраправі політики на заході Парижа, демонстранти несли транспаранти з написом "Зупинити диктатуру".
Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа: відео
Протест через вакцинацію у Валансі: відео
Сутички між протестувальниками та силовиками
Демонстранти збили мотоцикл силовиків. Після того між ними виникли сутички. Поліція намагалася відтіснити протестувальників біля столичного залізничного вокзалу Сен-Лазар.
Дивіться відео сутичок між силовиками та демонстрантами:
Крім того, сутички виникли на проїжджій частині Єлисейських полів. Там правоохоронці застосували сльозогінний газ та зупинили рух транспорту. Крім того, вони намагалися відтіснити протестувальників водометами.
Силовики застосували водомети: відео
Чому французи протестували
Більшість населення країни вже вакциновані, а громадська думка щодо щеплення, за даними соцопитувань, є позитивною. Однак є й ті, хто не хоче вакцинуватися, пише Associated Press.
Протестувальники проти законопроєкту, який вводить обмеження для невакцинованих. Згідно з ним:
- для відвідування ресторанів необхідні будуть спецпропуски. Заклади, які не дотримуватимуться цього, отримають штраф;
- пропуск навіть буде необхідний для нетермінового відвідування лікарні чи будинків для людей похилого віку, а також поїздок на міжміському транспорті;
- медпрацівники та працівники, які доглядають за літніми людьми, мають обов'язково вакцинуватися до 15 вересня. Інакше їм загрожують штрафи чи навіть звільнення.