У Франції розбився легкомоторний літак з туристами: є загиблі

На півночі Франції розбився легкомоторний літак. Він впав на автомобільну стоянку торгового центру у місті Вамбреші. За попередньою інформацією, загинули 3 людини.

Трагедія сталася близько полудня 12 червня. Після падіння літак загорівся. Втім, пожежу вдалося швидко ліквідувати.

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Літак впав на стоянці поблизу ресторану Tomate Cerise. Ніхто у будівлях, розташованих поблизу місця катасрофи, не постраждав.

Місцеві мешканці звернули увагу на те, що перед катастрофою двигун літака видав незвичайний шум. Він не був схожим на ті, які вони звикли чути раніше.

У французькому Вамбреші розбився літак / Фото La Voix du Nord та з соцмереж

Що відомо про загиблих

Повітряне судно вилетіло з аеродорому Бондю, воно належало приватному власнику. Французька поліція вже розпочала розслідування.

За словами мера Вамбреші Себастьєн Броньяра, на борту літака перебувала сім'я з міста Безьє. Вони планували відвідати своїх рідних у Бельгії.