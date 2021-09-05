У Франції розбився легкомоторний літак: є загиблі

У Франції між містами Фріокур та Воньяруе зазнав аварії туристичний літак DR400. Він упав на землю незадовго після вильоту з аеродрома Трипорт.

За попередніми даними загинули двоє чоловіків, які були на борту літака в момент падіння.

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Літак впав біля ферми

Близько 10 ранку 4 вересня туристичний літак DR400 здійнявся у повітря. На борту було двоє чоловіків 36 та 52 років. Через декілька хвилин польоту повітряне судно впало і розбилося об землю біля однієї з ферм. Саме власник господарства повідомив у поліцію про те, що сталося.

Причини трагедії зараз розслідують правоохоронці.

Коротко про літак DR400

DR400 – легкий пасажирський літак, який сконструювали у Франції у 1972 році здебільшого для тренування майбутніх пілотів. Зараз він здебільшого популярний як туристичний літак, який можна знайти у багатьох французьких аероклубах. Одним із таких був той, що зазнав аварії.

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