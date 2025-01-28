У Франції розповіли, коли передадуть Україні винищувачі Mirage 2000-5

Франція планує передати Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5. Це може статися уже до кінця першого кварталу 2025 року.

Наприкінці 2024 року українські пілоти та механіки закінчили льотну підготовку на цих літаках. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро в ефірі радіостанції Sud Radio.

Читайте також Французький міраж для ЗСУ: на що здатні літаки Mirage 2000 та які бойові завдання виконуватимуть

У січні Франція обіцяла передати три "Міражі"

Франція до 2023 року планує замінити свої "Міражі" на нові винищувачі Rafale. Тому країна вирішила передати їх Україні і закликала це зробити й інші держави.

Загалом Україна просила про передачу 12 одиниць Mirage 2000.

Ще раніше французи обіцяли направити нам перші три такі борти у січні 2025 року. Однак, у вівторок, 28 січня, у МЗС Франції назвали нові терміни.

Французькі Mirage будуть найближчим часом в українському небі... Наприкінці першого кварталу,

– сказав Жан-Ноель Барро.

Довідково. Винищувачі Mirage мають максимальну швидкість 2 340 кілометрів на годину, а дальність польоту – 3 335 кілометрів.

Передбачається, що ці літаки суттєво підсилять українську авіацію. Ними насамперед можна буде з більшою ефективністю застосовувати ракети Storm Shadow і SCALP.