Таємні вечірки у "закритих" ресторанах: у Франції розслідують карантинні розваги міністрів

У час локдауну міністри Франції могли веселитися під час вечірок у закритих для громадськості ресторанах. Правоохоронці вже розпочали розслідування.
Джерело:Le Parisien
Окрім того, міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін наказав притягнути до відповідальності організаторів та інших відвідувачів вечірок у розпал пандемії.
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Після повідомлення M6 я попросив префекта паризької поліції перевірити правдивість повідомлених фактів, щоб, якщо вони підтвердяться, притягти до відповідальності організаторів і учасників цих таємних обідів,
– написав Дарманен
Представники французьких ЗМІ вже передали правоохоронцям інформацію, корисну для слідства.
Що було раніше
- Французький телеканал М6 2 квітня опублікував репортаж про таємну роботу французьких ресторанів під час карантину.
- Журналісти показали, що у закладах не дотримуються елементарних заходів безпеки. Зокрема, не носять захисні маски.
- Організатор таємної вечірки бізнесмен П'єр-Жан Шаленсон заявив, що його гостями були і французькі міністри. Водночас згодом Шаленсон заявив, що це був лише жарт.
- У парламенті вже відреагували на інцидент. Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер наголосив, що під час карантину ніхто не має привілеїв.
- Якщо вину посадовців доведуть, їм загрожує відставка.