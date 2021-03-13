У Франції школяр з ножем погрожував вбити вчителя

У французькому місті Мец 12 березня поліцейські затримали озброєного ножем школяра. Він хотів вбити свого вчителя.

Деталі інциденту у Франції

Подія трапилася у коледжі Філіпа де Віньєуля. 15-річний школяр близько 10 години ранку сам подзвонив у поліцію і заявив про свої плани.

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Хлопець сказав поліцейським, що хоче вбити вчителя. Правоохоронці одразу приїхали до коледжу та затримали школяра.

Наразі він перебуває під вартою.

Правоохоронці кажуть, що виключать можливість терористичного акту. У підлітка не було судимості.

Чому хлопець хотів вбити вчителя

За попередньою версією, хлопець хотів вбити вчителя через конфлікт – учень погано вчився і педагог викликав його батьків.

Зауважимо, у підлітка з собою 30-сантиметровий ніж.