У Франції спалахнула фабрика з виробництва грошей: є постраждалі

У французькому місті Шамальєр спалахнула масштабна пожежа на фабриці з виготовлення грошей. Внаслідок займання щонайменше 34 людини постраждали, частину з них госпіталізували до лікарні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вогонь торкнувся будівлі фабрики Банку Франції, де розташована друкарня з виробництва грошей.

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Представник міської пожежної служби Мікаель Бессейр сказав, що спочатку вогонь був дуже сильним, але завдяки оперативно вжитим заходам його досить швидко вдалося локалізувати.

На місці пожежі працюють рятувальники. До гасіння залучили майже 70 пожежників та 24 спецавтомобілі. Бульвар Дюкло, де розташована фабрика, оточений поліцією. Рух по ньому перекрили.

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На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як на початку спалаху з будівлі фабрики підіймався густий стовп чорного диму. На інших відео, знятих за кілька годин, видно лише невелику хмару білого диму.

Що відом про постраждалих

За словами Бессейра, жертв внаслідок пожежі немає, за винятком кількох постраждалих від диму. Останні дані свідчать про те, що під час пожежі постраждали щонайменше 34 людини. Четверо з них доставлені в лікарню. Їх стан не уточнюється. На момент події на місці було 387 людей.