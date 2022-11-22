Себастьєн Лекорню – міністр оборони Франції – заявив, що часто стикається з питанням доцільності допомоги ЗСУ. У Парижі про це не питають. Водночас активно цікавляться у департаменті Ер.

Міністр наголосив: якщо Франція хоче захистити свої цінності, держава має допомогти Україні захистити її суверенітет. Країна продовжить надавати підтримку.

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Водночас у Франції деякі люди досі цікавляться про доцільність допомоги ЗСУ.

Це центральне питання. Якщо в Парижі мене запитують, чи достатньо ми допомагаємо Україні, то у моєму виборчому окрузі – департаменті Ер – люди ставлять мені питання, чому ми повинні допомагати Україні,

– мовиться у повідомленні.

Франція шукає політичні шляхи завершення війни в Україні

Франція та її союзники продовжують підтримувати Україну. Держави шукають шляхи завершення війни. Водночас останнє слово у цьому питанні буде за Україною.

Офіційний Париж зацікавлений у завершенні війни.

"Нагадую про багатогодинні дискусії, які президент Еммануель Макрон провів з кожною зі сторін — зокрема з виїздом на місце подій, ще до початку конфлікту", – заявив міністр оборони Франції.

Лекорню наголосив, що наразі тривають розмірковування над можливими політичними результатами для припинення війни.

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