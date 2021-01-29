У Франції затримали ще 2 підозрюваних у нападі на українського підлітка

29 січня 2021 , 17:03
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У Франції правоохоронці затримали ще 2 підозрюваних у жорстокому побитті українського підлітка Юрія. Неповнолітніх підозрюваних взяли під варту зранку 29 січня

Джерело: Francetvinfo.fr

Загалом у справі побиття українця затримали вже 12 людей. Про це повідомили у прокуратурі Парижу.

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Серед затриманих – 11 неповнолітніх та 1 дорослий.

Зловмисників звинувачують у замаху на вбивство, а також участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки.

Що відомо про нападників на хлопця

  • 15 січня на компанію підлітків,
    які йшли з коледжу, напали представники банди RD4.
  • Усім дітям вдалося втекти, однак Юрій постраждав найбільше. Його у важкому стані відвезли у реанімацію.
  • ЗМІ поширювали інформацію, що українець нібито мав із собою викрутку. Однак у звіті поліції такої інформації немає.
  • Нападники викладали в інтернет знімки закривавленого телефону Юри, прутів, якими завдавали ударів, а також писали: "Справу зроблено".
  • Місцеві ЗМІ припускають, що річ у "місцевих війнах" між підлітками з різних шкіл і районів.
  • 28 січня у місті Ванв правоохоронці затримали 8 підлітків та 1 повнолітнього, які можуть бути причетними до злочину.