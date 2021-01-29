У Франції затримали ще 2 підозрюваних у нападі на українського підлітка

У Франції правоохоронці затримали ще 2 підозрюваних у жорстокому побитті українського підлітка Юрія. Неповнолітніх підозрюваних взяли під варту зранку 29 січня

Джерело: Francetvinfo.fr

Загалом у справі побиття українця затримали вже 12 людей. Про це повідомили у прокуратурі Парижу.

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Серед затриманих – 11 неповнолітніх та 1 дорослий.

Зловмисників звинувачують у замаху на вбивство, а також участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки.

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