Французькі топ літаки: на що здатні та чи відчули їх росіяни вже на собі

Україна має отримати французькі літаки "Міраж" у 2025 році. Однак 3 машини вже в Україні, й, схоже, вони навіть виконали бойову роботу по російському військовому об'єкту.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що є ознаки того, що "Міражі" працювали в українському небі.

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Система донаведення ракет

Світан зазначив, що літаки Су-24 використовувались лише для скидання ракет Storm Shadow і SCALP. Тобто, ракету на землі програмують інженери, потім підвішують на літак, Су-24 її піднімає, скидає в певній точці, й далі вона йде по тій цілі, що прописана в голівці ракети. Останнім же часом видно, що ракети використовуються з додатковою системою донаведення.

Це можливо тільки якщо вона підвишена на французькі винищувачі. Тоді є можливість керування цими ракетами. Ще ними може керувати Eurofighter, та їх у нас, певно, немає. Тож, швидше за все працюють "Міражі" для керування цими ракетами. Зокрема, по Орлу був завданий удар цими ракетами, швидше за все з "Міражів",

- зауважив льотчик-інструктор.

Літаки можуть працювати над Росією

За словами полковника запасу ЗСУ, є підтвердження, що 3 – 4 літаки "Міраж" уже в Україні виконують нехай навчально-тренувальні завдання, але раз на тиждень можуть виконати й бойове – скинути ракету, завдати удар. Вони обладнані системами РЕБ, які не дають можливості росіянам їх відстежити та знищити, тобто, вони можуть навіть на малих висотах заходити на російську територію, як це було у 2022 році.

"Наші льотчики на Су-24 та Су-27 знищували російські колони, які йшли в Сумську та Харківську області. Ще там на підходах, на глибині 40 – 50 кілометрів. "Міражі" можуть ще глибше заходити. Ми це ще побачимо. Після того, як з'являться "Міражі" можна буде чекати вироку й для Керченського мосту, вже остаточного", – наголосив військовий експерт.