Французькі військові б'ють на сполох і попереджають Макрона про можливу "громадянську війну"

У Франції військові звернулися до президента Еммануеля Макрона з відкритим листом. В документі вони попередили владу про те, що у країні назріває "громадянська війна".

Бійці збройних сил також звинуватили главу держави та уряд у "боягузтві" й "обмані. На їхню думку, влада "йде на поступки ісламізму, за знищення якого віддали життя багато солдат".

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Назріває "громадянська війна"

Автори листа описують себе як частину молодого покоління військових, які служили за кордоном: в Афганістані, Малі та Центральноафриканській Республіці, – або ж брали участь в антитерористичних операціях.

Якщо вибухне громадянська війна, армія буде підтримувати порядок на своїй землі. Ніхто не може бажати такої жахливої ситуації – старше покоління не більше, ніж ми – але так, у Франції назріває громадянська війна, і ви це прекрасно знаєте,

– зазначили солдати.

Наразі не зрозуміло, скільки французьких військовослужбовців відповідальні за це звернення й які у них звання.

Під посланням можуть вільно підписатися всі охочі. Станом на 15:30 10 травня на нього відреагували 153 827 людей.

Раніше лист з аналогічними застереженнями направили в засоби масової інформації 20 відставних французьких генералів і група офіцерів. Документ тоді викликав великий резонанс у Франції.