Шведський мільярдер хоче інвестувати в окупований Крим в обхід санкцій ЄС: докази

Шведський бізнесмен, меценат та дипломат Фредерік Паулсен має намір інвестувати гроші в окупований Крим. Мільярдер хоче виготовляти вино на півострові. "Крим.Реалії" отримали документ – інвестиційний проєкт закладання виноградників у Сакському районі.

Бізнес-план презентувала маловідома компанія "Северный свет 2018", зареєстрована в Сімферопольському районі. Водночас Євросоюз забороняє своїм громадянам інвестувати в окупований Крим, але лише в окремі сектори економіки та інфраструктурні проєкти. Наприклад, у технології подвійного призначення, телекомунікації й туристичний бізнес.

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Кримчанина Миколу Федоряна судять за держзраду

Експосадовця Міністерства внутрішніх справ Миколу Федоряна в листопаді 2020 року затримали на Херсонщині. Станом на травень 2021 року його справу розглядає Голосіївський районний суд Києва. Чоловіка підозрюють у державній зраді. За версією слідства, він надавав ФСБ службовий транспорт для обшуків та арештів кримчан.

У Криму значно подорожчали продукти

Окупаційна влада Криму обіцяла, що після відкриття Керченського мосту продукти подешевшають. Але протягом травня на півострові значно зросли ціни на фрукти й овочі. Також суттєво подорожчали м'ясо, яйця та крупи. До того ж дефіцитними для мешканців є цукор і соняшникова олія.

У кінотеатрі Криму показали український фільм замість пропагандистського

На кінофестивалі "Золотой витязь" у Севастополі поза конкурсом мали показати пропагандистський фільм "Ополченочка". Замість цього на екрані з'явилася українська стрічка "Позивний Бандерас", знята за мотивами розповідей воїнів АТО.

Зверніть увагу У кінотеатрі Криму замість пропагандистського фільму показали український "Позивний Бандерас"

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