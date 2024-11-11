"Я висуну Путіну ультиматум": кандидат у канцлери Німеччини зробив заяву щодо війни в Україні

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий провести телефонну розмову з Владіміром Путіним. Ба більше, у разі свого обрання Мерц збирається висунути російському диктатору ультиматум щодо закінчення війни в Україні.

Лідер німецької опозиції також розповів, яку позицію займатиме в питанні допомоги Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Stern.

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Мерц зробив нову заяву щодо України

В інтерв'ю Мерц, відповідаючи на питання, чи готовий він передати Україні далекобійні ракети Taurus, якщо стане новим канцлером, відповів, що лише у Німеччині усі дебати зосередженні навколо постачання однієї системи озброєнь.

"Наша лінія має бути такою: Німеччина повинна зробити все можливе, щоб Україна була в змозі успішно захищатися від цієї агресивної війни - нижче порогу вступу в саму війну", – заявив Мерц.

Лідер німецької опозиції також заявив, що його країна робить недостатньо для допомоги Україні. На думку Мерца, ситуація на фронті зараз дуже нестабільна, тому наступного року може виникнути питання, чи дійсно у світі готові відмовитися від України.

Ба більше, Мерц готовий поставити Путіну ультиматум, якщо він стане новим канцлером Німеччини.

Якщо я стану канцлером Німеччини, то висуну Путіну ультиматум щодо України: або завершення війни за 24 години, або я поставлю Україні далекобійні ракети Taurus і дам дозвіл бити ними по території Росії,

– заявив Мерц.

Політик також додав, що готовий провести телефонну розмову з Путіним, якщо для цього будуть умови. Водночас Мерц наголосив, що не варто чекати ілюзій щодо російського диктатора, адже у липні Путін зустрічався з Орбаном, який приїхав з "мирною місією", а вже за три дні російська армія вдарила по "Охматдиту" в Києві.