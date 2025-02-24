Кандидат у канцлери Німеччини запропонував створити альтернативу НАТО

Ймовірний новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів щодо майбутнього НАТО. Очільник Християнсько-демократичного союзу стурбований нещодавніми заявами Дональда Трампа.

На думку Мерца, Європа повинна швидко утворити незалежний оборонний потенціал. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Навіщо потрібна заміна НАТО

На думку потенційного канцлера Німеччини, адміністрація Трампа "не дбає про Європу і зближується з Росією". Тож відтепер Європі, можливо, варто знайти заміну НАТО і подбати про незалежність від США.

Мені дуже цікаво спостерігати за тим, як ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня. Чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться створювати незалежну європейську оборонну спроможність набагато швидше,

– зауважив Мерц.

Окрім того, раніше Мерц припустив, що настав час розглянути можливість ядерної співпраці, зокрема, між Францією, Великобританією і Німеччиною.

У Politico пишуть, що подібні коментарі знаменують історичний перелом, демонструючи, як сильно новий президент США "похитнув політичні підвалини Європи, яка з 1945 року залежала від американських гарантій безпеки".

Тактика Трампа подібна російській

Мерц також розкритикував дії Ілона Маска, який підтримав праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) під час виборчої кампанії.

Втручання з Вашингтона було не менш драматичним, радикальним і, зрештою, обурливим, ніж втручання, які ми спостерігали з боку Москви. Ми перебуваємо під сильним тиском з двох сторін, тому моїм абсолютним пріоритетом зараз є створення єдності в Європі,

– заявив політик.

Нагадаємо, блок ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца переміг на виборах у Німеччині з 28,5% голосів, тож отримає 208 місць в новому парламенті. Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" зібрала 20,8% голосів, а соціал-демократи під керівництвом Олафа Шольца – 16,4%.