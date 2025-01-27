Росіяни намагаються прорвати оборону на Торецькому та Краматорському напрямках, – Волошин

У Донецькій області російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ на Торецькому та Краматорському напрямках. У самому Торецьку та Часовому Яру наші бійці ведуть бої у міській забудові.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт з фронту речника оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Назара Волошина.

До теми Не коментуємо те, чого не відбулося, – ОСУВ "Хортиця" про втрату Великої Новосілки

Де окупанти намагаються прорватися на фронті

Назар Волошин розповів, що у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" тривають інтенсивні бої. Зокрема, противник без успіхів намагався штурмувати позиції у Вовчанську на Харківському напрямку.

На Куп'янському напрямку, за даними речника, противник також безуспішно проводив наступальні дії в районах Колісниківки, Загризового, Піщаного та Петропавлівки.

Військовий підкреслив, що на Лиманському напрямку Росія атакувала позиції Сил оборони біля Копанки, Греківки, Новоєгорівки, Колодязів та Ямполівки. Позиції українські війська не втратили.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська намагалися прорвати нашу оборону неподалік Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Кримського та Щербинівки. Бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька,

– зазначив Волошин.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", по Часовому Яру противник здійснив 150, а по Торецьку – 91 артилерійський обстріл та один авіаудар КАБом. Також окупанти активно застосовували БпЛА різних типів.

Назар Волошин підкреслив, що через штурмові дії та вогневий вплив ворога на цих напрямках деякі українські позиції зруйновані. Наразі проводять заходи, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

На Покровському напрямку, як розповів Волошин, тривали важкі бої в Лисівці, Зеленому, Котлиному, Надіївці та Шевченко. Також окупанти атакували позиції наших військ неподалік Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Удачного, Успенівки, Дачного та Янтарного.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники за підтримки артилерії та безпілотників проводили наступальні дії в районах Нового Комара, Розливу та Улакли.

"Тривають бої у Великій Новосілці. По наших позиціях в цьому населеному пункті ворог здійснив майже 30 артобстрілів. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв", – резюмував речник.

Яка обстановка зараз безпосередньо у Торецьку

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов також в ефірі національного марафону розповів, що на Торецькому напрямку є постійна ротація російських військ. Це в принципі відбувається на деяких напрямках у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ.

Чи має це бути якийсь остаточний ривок – важко поки що сказати. Можливо, вони якось собі його планують. Я можу хіба що сказати, що Торецьк вони атакують вже доволі давно і поки вони успіху в цьому не мали,

– зазначив військовий.

Він також наголосив, що попри те, що окупанти зруйнували значну частину міста, попри те, що вони з деяких районів намагалися українців витіснити та взяли під контроль окремі пункти, але вибити наших військових з міста їм поки що не вдалося.