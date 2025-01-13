Боєць "Азову" Павук пояснив, чому зараз ситуація на фронті навіть критичніша, ніж була в 2022-му

На думку сапера бригади "Азов" на псевдо "Павук", в Україні важка ситуація. Ті, хто пішли воювати на початку повномасштабної війни, закінчилися. А нові люди ідуть неохоче.

Своїм баченням "Павук" поділився в інтерв'ю 24 Каналу. Сапер вважає, що слід знизити мобілізаційний вік. Схожі думки висловив майбутній радник Трампа Майк Волц.

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Чому на фронті важка ситуація

Боєць упевнений, що проблема у суспільстві та в його сприйнятті війни.

Українське суспільство доволі інфантильне. Тобто ризики та загрози оцінюються абсолютно неадекватно. Часто люди сприймають мобілізацію як смертний вирок. І для мене це дивно. Як бачите, я живий, хоч два рази поранений. І таких, як я, – купа. Я не виняток, я звичайний сержант. А є хлопці, які мають набагато героїчніший список,

– сказав він.

На жаль, тільки донати не допомагають, адже потрібні воїни. Над Україною дамокловим мечем навис ризик втрати державності. Ті, хто пішли воювати три роки тому, закінчилися. Не всі вони загинули: багато хто поранений, хтось звільнився з армії через певні обставини, частина пішла у СЗЧ. А замінити цих людей ніким.

"Те, що відбувається зараз, мене засмучує. Кількість людей, які поповнюють ряди Сил оборони, – недостатня. Тому включається метод примусу. Але ТЦК призивають людей, бо виконують завдання Генштабу ЗСУ. Є певний план, відповідно до якого треба залучити до війська певну кількість людей", – поділився боєць.

"Павук" вважає, що в ідеалі армія має перейти на кадрову модель поповнення. Її ядро мають складати професійні військові, а за потреби долучаться резервісти. Але це варіант для армії мирного часу або обмежених військових операцій.

"Зараз ми не можемо собі дозволити воювати з другою армією світу лише професійними військовими та резервістами. Це неможливо, тому вихід один – мобілізація. Україна не виняток, всі країни застосовують мобілізацію, коли йдеться про великі та тривалі війни", – підсумував сапер.

Військовий наголосив: якщо не знизити мобілізаційний вік, Україна може програти. Тоді частина людей емігрує і працюватиме за кордоном за копійки, а частина залишиться в окупації і буде загнана до російської армії.

До слова, нещодавно у Сухопутних силах розповіли, чому працівників ТЦК демонізують.