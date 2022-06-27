На фронті вже 70 "Бандеромобілів": волонтер сказав, яких авто найбільше потребують ЗСУ

27 червня 2022 , 12:11
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Волонтери створили проєкт та відправляють ЗСУ на фронт "Бандеромобілі". Вже відправили близько 70 одиниць. Закупляють позашляховики за кордоном, а ремонтують вже в Україні. Яких авто найбільше потребують ЗСУ та де їх купити – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів волонтер та лідер проєкту "Бандеромобіль" Роман Гапачило. Він каже, що його команда загалом закупила вже близько 100 автівок.

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"Частина вже є у Львові, вони ремонтуються. Тобто фактично 71-ий Банджеромобіль ввечері 27 червня поїде до ЗСУ", – сказав волонтер.

Скільки часу займає поремонтувати авто? За словами Гапачило, як тільки волонтери доправляють з-за кордону позашляховик до Львова, вони за 5 – 10 днів ремонтують його, ставлять турелі та перетворюють у "Бандеромобіль" і потім відправляють на фронт.


Так виглядають "Бандеромобілі", які відпрравляють на фронт / Фото Романа Гапачило

Зараз ми працюємо на напрямках Лисичанськ, Бахмут, Лиман, Ізюм. На інших напрямках ми зазвичай відмовляємо,
– пояснив він.

Де купляти авто для армії? Волонтер зізнається, що на початку війни вибір, де купити авто, був ширшим. Їх можна було купити і в Польщі, і в Німеччині. Зараз за ту цінову категорію хороші машини залишилися тільки в Британії.

"В 60% випадків ми беремо британські авто. Але також стараємося знайти щось хороше і в інших країнах – Польщі, Німеччині, Швеції тощо", – відповів він.

Яких авто найбільше потребують ЗСУ

За словами Романа Гапачило, найкраще для фронту підходять такі авто:

  • Mitsubishi L200,
  • Nissan Navara,
  • Ford Ranger,
  • Toyota Hilux,
  • Mazda B2500.

Волонтери також встановлюють для авто турелі (установки для кріплення кулеметів), але це лише, якщо про це просять самі військові. "Ми кріпимо їх на кожне 6 авто", – додав Роман Гапачило.

Він розповів, що Велика Британія дуже допомагає у війні. Так, якщо там купувати авто, яке поїду на фронт, то його можуть продати дешевше.

Якщо це не перекупники, а людина сама продає своє авто, то в нас вже були два випадки, що британці просто безкоштовно віддавали свою машину,
– каже волонтер.

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Автор: Марія Бондар