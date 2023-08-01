"Відважна маленька дівчинка з хоробрим серцем": на війні загинула працівниця НАЗК Юлія Шевченко

На війні віддала своє життя за Україну працівниця НАЗК Юлія Шевченко. Дівчина з перших днів повномасштабного вторгнення воювала в складі Збройних Сил України.

Вона не здавалася і боролася за те, щоб окупант залишив нашу країну. Юлія загинула в одній з найгарячіших точок України.

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Молода дівчина померла від рук окупантів

Юлія почала працювати в НАЗК ще на п’ятому курсі, коли перемогла в проєкті "Антикорупційний десант". З початку 2021 року працювала в управлінні проведення обов’язкових повних перевірок. Дівчина прагнула продовжувати будувати кар’єру в антикорупційних структурах, але Юлії довелося доводити відданість на фронті.

Наша відважна маленька дівчинка з хоробрим серцем, наша Юля. Пам’ятаємо її професійність, активність та величезну життєву енергію,

– написали в НАЗК.

З початку повномасштабної війни Юлія воювала у складі української армії. Вона просила активно допомагати війську, всупереч "втоми від війни". Говорила не здаватися, щоб росіяни якнайшвидше пішли з української землі.

Юлія Шевченко та її наречений / Facebook Анастасії Блищик

Про смерть Юлії повідомив її наречений Тарас Сухенюк. Вони хотіли створити разом сім'ю, проте цьому завадила Росія. Дівчина говорила на них "попугаї-нерозлучники" і що "вони завжди будуть разом".

Я хочу сказати що, ти завжди будеш для мене "маленькою комашкою Люля". А я для тебе "твоїм коханим ховрашком",

– написав Тарас Сухенюк в Facebook.

Окупанти вкотре обірвали життя та знищили плани українців.

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