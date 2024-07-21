В бою за Україну загинув 22-річний військовий з Польщі

На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Польщі Томаш Сенькала. Він служив у Міжнародному легіоні.

Польський військовий загинув поблизу селища Діброва на Луганщині 13 травня. Про смерть Томаша Сенькали стало відомо лише зараз.

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На війні з Росією загинув ще один громадянин Польщі

За словами журналістів, Томаш Сенькала перебував в Україні з осені минулого року та служив у Міжнародному легіоні. Офіційна церемонія прощання відбулася на Байковому кладовищі у Києві.

На церемонії прощання з героєм були присутні його побратими, військовий капелан та нинішній консул Польщі в Києві Павел Овад. На цвинтарі лунали гімни України та Польщі, а труна загиблого військового була вкрита прапорами обох держав.

Сьогодні ми тут, щоб попрощатися з військовим, який віддав своє життя за волю України. Своєю присутністю та молитвами ми виявляємо вдячність за те, що він зробив для нашої країни. Завдяки воїнам Міжнародного легіону весь світ дізнався, що ми вистоїмо та переможемо у війні з Росією,

– сказав один з промовців на церемонії прощання.

Військового поховають у Польщі, в Люблінському воєводстві.

висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять!