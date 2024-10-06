На фронті загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа

На фронті загинув чоловік доньки Ірини Фаріон – Василь Особа. Він захищав країну та давав відсіч окупантам на Сіверському напрямку

Про це повідомила Софія Семчишин, донька Ірини Фаріон. Про смерть чоловіка та захисника України стало відомо у неділю, 6 жовтня.

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Загинув захисник України Василь Особа

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин повідомила про страшну звістку – на фронті згинув її чоловік Василь Особа. Він боронив нашу державу на Сіверському напрямку.

Василь Особа був бійцем "Легіону Свободи" та захищав Україну у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Мав звання старшого солдата та був мінометником. Герой загинув у бою з окупантами.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Світла та вічна пам'ять Герою!

Софія Семчишин опублікувала кілька фото разом з чоловіком та дітьми, чим розчулила мережу. Особливо щемливе фото, на якому захисник України навколішки стоїть перед могилою мовознавиці Ірини Фаріон.



Василь Особа, зять Ірини Фаріон, перед її могилою / Фото Софії Семчишин

Трагедія сколихнула сім'ю усього за кілька місяців після смерті мовознавиці Ірини Фаріон. Її вбили біля власного будинку у Львові 19 липня 2024 року.

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