На фронті загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа
Джерело:Софія Семчишин
На фронті загинув чоловік доньки Ірини Фаріон – Василь Особа. Він захищав країну та давав відсіч окупантам на Сіверському напрямку
Про це повідомила Софія Семчишин, донька Ірини Фаріон. Про смерть чоловіка та захисника України стало відомо у неділю, 6 жовтня.
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Загинув захисник України Василь Особа
Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин повідомила про страшну звістку – на фронті згинув її чоловік Василь Особа. Він боронив нашу державу на Сіверському напрямку.
Василь Особа був бійцем "Легіону Свободи" та захищав Україну у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Мав звання старшого солдата та був мінометником. Герой загинув у бою з окупантами.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Світла та вічна пам'ять Герою!
Софія Семчишин опублікувала кілька фото разом з чоловіком та дітьми, чим розчулила мережу. Особливо щемливе фото, на якому захисник України навколішки стоїть перед могилою мовознавиці Ірини Фаріон.
Василь Особа, зять Ірини Фаріон, перед її могилою / Фото Софії Семчишин
Трагедія сколихнула сім'ю усього за кілька місяців після смерті мовознавиці Ірини Фаріон. Її вбили біля власного будинку у Львові 19 липня 2024 року.
Смерть Ірини Фаріон: головне
- Ввечері 19 липня біля будинку Ірини Фаріон сталася стрілянина. Згодом з'явилася інформація, що мовознавиця отримала важкі поранення. Лікарі кілька годин боролися за життя Ірини Фаріон, але, на жаль, серце не витримало й близько 23:30 медики констатували смерть.
- Поліція негайно почала операцію з пошуку злочинця. У МВС розглядали кілька версій, серед яких – замовне вбивство. Також стало відомо, що вбивця кілька тижнів чатував біля будинку Фаріон, він годинами сидів біля під'їзду та вивчав усе навкруги.
- Затримати підозрюваного у вбивстві Фаріон вдалося 25 липня у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко.
- Наразі слідчі тримають у секреті деталі розслідування. Підозрюваний у вбивстві Зінченко перебуває під вартою до 26 січня 2025 року. Йому інкримінують вчинення умисного убивства за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Втім, адвокати вимагають перекваліфікувати справу, щоб Зінченка могли позбавити волі довічно.