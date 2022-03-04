Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн скасував свої концерти в Росії

4 березня 2022 , 00:36
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Джерело:

Оперативний ЗСУ

Легендарний рок-виконавець Тілль Ліндеманн передовсім відомий як фронтмен культового німецького індастріал-гурту Rammstein, скасував свої концерти в Росії.

Зокрема, в Москві та Новосибірську. Вони були заплановані на грудень 2022 року.

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Про скасовані виступи він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. А наступну публікацію він виставив на тлі напису "Київ" при в'їзді в українську столицю.


Скасовані концерти в Росії / Скриншот з інстаграму


Rammstein в Києві / Скриншот з інстаграму

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Автор: Аліна Оліховська