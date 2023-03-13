Просування ЗСУ на Луганщині та сюрприз для росіян у Бахмуті: огляд фронту зі Світаном

Збройні Сили України фактично вибили ворога з Новоселівського, що на Луганщині. Водночас наші війська готують неприємний "сюрприз" для окупантів у Бахмуті.

Про це все в щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. Він переконаний, що росіяни ведуть свій наступ в ідеальний для України час.

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Росіян вибили з Новоселівського

Українські зайшли в Новоселівське ще в лютому 2023 року. Втім, до минулих вихідних частина села все ж залишалась під контролем росіян, поки їх остаточно звідти не вибили. Щоправда, поки не офіційно.

Село повністю знищене російською армією, тож здавалося б, що жодного стратегічного значення воно не має. Втім, розташоване Новоселівське на трасі Куп'янськ – Сватове, яку ще з листопада 2022 року називають імовірним напрямком наступного контрнаступу ЗСУ.

Сама по собі траса з Куп'янську на Сватове – це основний напрямок руху для деокупації Луганської області. Поки погода не дозволяє рухатися через поля, ми можемо йти вздовж доріг з твердим покриттям,

– підкреслив Роман Світан.

За його словами, таке просування якраз і свідчить, що на цьому напрямку тривають наші успішні наступальні дії саме в бік Сватового.

Новоселівське на мапі DeepState 11 та 13 березня: скриншоти

Росіяни наступають у зручний для України момент

Протягом кількох останніх місяців напрямок Сватове – Кремінна називають чи не найбільш оптимальним варіантом для чергової контрнаступальної операції українських сил. Щоправда, суттєвого просування ми поки не бачимо.

У цьому районі краще вже рухатися, коли настане суха погода. Зараз місяць сльота стоятиме. Якраз у цей час найкраще, щоб рухалися росіяни, а ми їх під час руху будемо знищувати,

– пояснив полковник ЗСУ.

Він переконаний, що на цьому напрямку в росіян є брак лінійних частин для виконання конкретних завдань. Тому виключно за рахунок кількості командування дало їм 2 завдання:

укріплювати лінію фронту,

у будь-який спосіб наступати.

Зведення з фронту з Романом Світаном: дивіться відео

Сюрприз для росіян у Бахмуті

Головнокомандувач Сухопутних війск ЗСУ Олександр Сирський 11 березня вже втретє за останній час відвідав Бахмут, який ледь не оточили російські війська. Він заявив, що в місті потрібно втримувати оборону, аби підготуватися до наступальних дій.

Бахмут – це гарний плацдарм для виконання наступальних дій. Якщо поглянути на карту, то виступ росіян можна використовувати для просування і з одного, і з іншого боків,

– заявив Роман Світан.

Це дозволить фактично відсікти ПВК "Вагнера". Адже його бійці розташовані здебільшого саме в цьому місці. На цьому місці фактично горизонт, а російські сили роззосереджені й розбиті. Ба більше, російський виступ ще й розсічений річкою Бахмуткою на дві частини.

Бахмутський плацдарм контрнаступу ЗСУ / Скриншот DeepStateMAP