Павуки у банці та голі чмобіки в окопах: ФСБ оголосила війну російським "волонтерам"

Наприкінці листопада ціла низка так званих російських "волонтерів" зіштовхнулися із перепонами з боку силовиків щодо завезення всього необхідного для армії загарбників на тимчасово окуповані території України. ФСБшники, яких кремлівське командування залишило на кордоні з Донбасом, суттєво посилили тиск на тих, хто допомагає загарбницькому війську.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, такі зміни пов’язані із бажанням ФСБ та міністерства оборони притиснути ідейних фанатів "русского мира", які останнім часом критикують вище військово-політичне керівництво країни.

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Крім того, деякі генерали хочуть нарешті "підім’яти" під себе дуже вигідний бізнес із торгівлі військовим спорядженням.

Російські "волонтери" крадуть державне майно та перепродають його за завищеними цінами

Волонтерський рух у Росії існував ще з моменту окупації Криму та вторгнення на Донбас, однак ніколи не був настільки ж потужним, як український.

Натомість найбільш розкручені та відомі "волонтери" ще у 2014-му могли збирати величезні суми на автівки, безпілотники, рації та інші дороговартісні речі.

Ця діяльність значно посилилася після повномасштабного вторгнення. І хоча росіяни так і не змогли забезпечувати свій контингент на стратегічному рівні за рахунок донейтів, чимала кількість підрозділів дійсно отримували суттєву допомогу.

Втім, бажання тих чи інших "волонтерів" привозити загарбникам бронежилети, тепловізори, коптери та шоломи ніяк не пов’язана із виключно ідейністю. Справа в тому, що у Росії все це є дуже серйозним бізнесом.

"Волонтери" збирають гроші у фанатів Путіна, викуповують за безцінь купу вкраденого зі складів міноборони спорядження та везуть це на передову у вигляді допомоги. Крім того, вони нерідко займаються придбанням різноманітних несправних виробів на вторинному ринку та контрабандним завезенням неякісного спорядження з-за кордону.

Оскільки ж після оголошення "часткової" мобілізації вартість товарів військового та подвійного призначення у Росії зросла у кілька разів, прибутки волонтерів досягнули величезних сум, а їх бізнес став настільки потужним, що на нього звернули увагу посадовці ФСБ та міноборони.

Крім того, найбільш розпіарені "волонтери" останніми місяцями остаточно відійшли від російських пропагандистських наративів та почали критикувати керівництво країни-агресорки.

Разом із деякими "воєнкорами" представники волонтерського руху почали публікувати у своїх групах у телеграмі багато "зради" про здачу Херсону, жахливе ставлення до мобілізованих із боку командування, а також про вкрай погане забезпечення війська з боку держави.

Звісно, така діяльність, ніяк не подобається певним вежам Кремля, вплив яких суттєво послабнув через військові провали.

ФСБшники заключили ситуативний союз із міноборони для протидії Пригожину

Крім того, ані російським спецслужбістам, ані чиновникам із міністерства вбивства, ніяк не подобається спільна діяльність Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова.

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Власник групи "Вагнера" та володар Чечні розгорнули серйозну діяльність, що може бути пов’язана із підготовкою до захоплення влади у Кремлі, протидії верхівці міноборони та розподіленню сфер впливу у прикордонних регіонах Росії і на тимчасово окупованому Донбасі.

Це не просто заважає генералітету обох структур надалі збагачуватися на війні, але й всерйоз ставить під питання майбутнє багатьох російських посадовців. То ж заради протидії дуумвірату Пригожина-Кадирова, ФСБшники та представники міноборони Росії цілком могли заключити ситуативний союз.

Окрім придушення діяльності деяких "воєнкорів", які дозволили собі писати багато зайвого, генерали вирішили взяти під контроль роботу "волонтерів".

На Луб’янці та на Знаменці сподіваються, що зупинкою вантажоперевезень товарів подвійного призначення на Донбас зможуть притиснути волонтерський рух та змусити його представників ділитися доходами, не розповідати нічого зайвого суспільству, а також припинити грати на руку Пригожину та його другу Кадирову.

Судячи з усього, як і у випадку з багатьма "воєнкорами", на "волонтерів" заведуть купу кримінальних проваджень, пов’язаних із крадіжкою державного майна та дискредитацією армії. Втім, оскільки "волонтери" цілком розуміють наслідки непокори, а також звикли заробляти своєю діяльністю мільйони, скоріш за все, вони зможуть знайти спільну мову з ФСБшниками. Це означатиме лише одне: найближчим часом потік товарів військового призначення з Росії на Донбас відновиться, а пости "волонтерів" у телеграмі не будуть настільки критичними щодо верхівки Кремля.