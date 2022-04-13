ФСБ Росії намагалася заплутати СБУ і підготувала псевдомедведчуків

Упіймати Віктора Медведчука українським спецслужбам заважала ФСБ Росії. Тому у правоохоронців було одразу 2 супротивники – сам політик з його зв'язками та російські спецслужби.

ФСБ планувала вивезти кума Володимира Путіна за кордон. Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, інформує 24 канал.

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Для реалізації свого плану російські спецслужби залучили лідерів злочинного світу України та корумпованих правоохоронців.

Нам намагалися вкинути інформацію про те, що Медведчук у Швеції, Угорщині, від Закарпаття і до Сум. Хотіли пустити нас хибним слідом. Навіть підготували псевдомедведчуків,

– розповів Баканов.

Він наголосив, що росіяни докладали всіх зусиль, щоб вивезти з України підозрюваного у держзраді. ФСБ замасковувало свої плани та вкидало дезінформацію. Ворожі спецслужби намагалися організували липові маршрути для евакуації Медведчука.

До теми дивіться відео про затримання Медведчука: