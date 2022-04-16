ФСБ Росії затримало ватажка бойовиків Басуріна, який закликав до хіматаки на Маріуполь

"Заступника командуючого" корпусу Міноборони так званого "ДНР" Едуарда Басуріна затримала ФСБ. Раніше він закликав використати хімзброю для атаки Маріуполя, що могло зірвати плани росіян.

Російські спецслужби розбираються з командирами, які не виправдали очікувань у війні з Україною. Їх беруть під арешт та вивозять у невідомому напрямку.

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Затримання Басуріна за розголошення планів

Як повідомляють українські розвідники, ФСБ затримала та вивезла у невідомому напрямку Едуарда Басуріна. "Заступника командуючого" корпусу Міноборони так званого "ДНР" відзначився закликом до використання хімічної зброї для атаки Маріуполя.

Його заява змусила підготуватися до такого сценарію увесь світ та дуже уважно спостерігати за розвитком подій у місті. Розправу над Басуріним наша розвідка пов'язує якраз з розголошенням планів окупантів.

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