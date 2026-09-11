У Росії заявили про підготовку Україною "теракту" проти дипломатів Британії у Москві

Російські спецслужби поширюють фейк про нібито підготовку Україною терактів проти дипломатів Великої Британії в Москві. Насправді у такий спосіб Кремль створює собі алібі для можливих власних провокацій.

Задум ворога пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Як Росія готує провокацію з "українським слідом"?

ФСБ заявила про затримання співробітника охорони британського посольства.

За версією Кремля, затриманий за вказівкою українських служб нібито збирав дані про систему безпеки установи, щоб "втягнути Лондон у прямий конфлікт з Росією".

РосЗМІ пишуть про нібито підготовку Україною теракту проти британських дипломатів / Фото ЦПД

Насправді ці звинувачення є черговим інформаційним вкидом, покликаним перекласти відповідальність за можливі диверсії або інші ескалаційні кроки з боку самої Росії проти Великої Британії.

Застосування подібної тактики є типовим інструментом російської пропаганди.

Аналогічні інформаційні атаки неодноразово здійснювала служба зовнішньої розвідки Росії, аби дискредитувати Україну в очах міжнародних партнерів і відвернути увагу від власних гібридних загроз у Європі.

Раніше повідомлялося, що Росія готує нову інформаційну атаку проти українських силових структур. Для цього планують залучати медіа, блогерів і Telegram-канали, зокрема за гроші. Основна мета – дискредитувати українську воєнну розвідку та її бойові підрозділи.

Окрім того, Росія запустила дезінформаційну кампанію напередодні виборів до Держдуми. Москва поширює вигадки про нібито кібератаки та провокації з боку ЄС, щоб створити видимість легітимності голосування.