ФСБ викрала кримського татарина після обшуків у Сімферополі
4 вересня 2021 , 03:00Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Російські силовики з ФСБ зранку 3 вересня обшукували будинок кримськотатарської родини у Сімферополі. А після цього фактично викрали звідти чоловіка.
Про це, як дізналися ЗМІ, розповіли кримські правозахисники з групи "Кримська солідарність". За їх словами, мовиться про мешканця окупованого Росією Криму Ельдара Одаманова.
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ФСБ викрала кримського татарина
У будинку Ельдара Одаманова у Сімферополі – в окупованому Росією Криму – ФСБ (Федеральна служба безпеки) зранку 3 вересня вчинила обшук.
- Пов’язаний він начебто з вибухом у селі Перевальне.
- Люди у формі ФСБ, як повідомили кримські правозахисники, вилучили техніку та схопили Одаманова.
- Причому з вилучених речей кудись зник його особистий телефон.
- Рідні та адвокати намагалися розшукати чоловіка, але – марно.
Дружина Одаманова написала заяву про викрадення у місцеву "поліцію". Саме туди начебто мали доправити чоловіка, але – там сказали, що людину з таким прізвищем їм не привозили.Про який вибух мовиться: 23 серпня силовики в окупованому Криму заявили, як писали "Крым.Реалии", що біля села Перевального під Сімферополем невідомі пошкодили газопровід. І це, мовляв, сталося через підрив.
Російські окупанти приходять до кримськотатарських активістів з обшуками далеко не вперше
- Після початку російської окупації Криму з весни 2014 року на півострові силовики регулярно тиснуть (приходять з обшуками, затримують) на журналістів та активістів кримськотатарського руху.
- Особливо агресивні окупанти до членів Меджлісу і навіть просто кримських мусульман, яких чомусь підозрюють у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".