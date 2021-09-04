ФСБ викрала кримського татарина після обшуків у Сімферополі

4 вересня 2021 , 03:00
Читать новость на русском

Джерело:

"Радіо Свобода"

Російські силовики з ФСБ зранку 3 вересня обшукували будинок кримськотатарської родини у Сімферополі. А після цього фактично викрали звідти чоловіка.

Про це, як дізналися ЗМІ, розповіли кримські правозахисники з групи "Кримська солідарність". За їх словами, мовиться про мешканця окупованого Росією Криму Ельдара Одаманова.

Радимо перечитати Переповнена камера та пліснява: окупанти тримають кримського татарина у нелюдських умовах

ФСБ викрала кримського татарина

У будинку Ельдара Одаманова у Сімферополі – в окупованому Росією Криму – ФСБ (Федеральна служба безпеки) зранку 3 вересня вчинила обшук.

  • Пов’язаний він начебто з вибухом у селі Перевальне.
  • Люди у формі ФСБ, як повідомили кримські правозахисники, вилучили техніку та схопили Одаманова.
  • Причому з вилучених речей кудись зник його особистий телефон.
  • Рідні та адвокати намагалися розшукати чоловіка, але – марно.

Дружина Одаманова написала заяву про викрадення у місцеву "поліцію". Саме туди начебто мали доправити чоловіка, але – там сказали, що людину з таким прізвищем їм не привозили.

Про який вибух мовиться: 23 серпня силовики в окупованому Криму заявили, як писали "Крым.Реалии", що біля села Перевального під Сімферополем невідомі пошкодили газопровід. І це, мовляв, сталося через підрив.

Російські окупанти приходять до кримськотатарських активістів з обшуками далеко не вперше

  • Після початку російської окупації Криму з весни 2014 року на півострові силовики регулярно тиснуть (приходять з обшуками, затримують) на журналістів та активістів кримськотатарського руху.
  • Особливо агресивні окупанти до членів Меджлісу і навіть просто кримських мусульман, яких чомусь підозрюють у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".
Автор: Олесь Друкач