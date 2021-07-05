ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту під час його поїздок до окупованого Криму

ФСБ Росії завербувала працівника Міністерства юстиції України, який неодноразово відвідував окупований Крим. Суд звільнив чиновника від відповідальності про державну зраду.

Відповідне рішення Шевченківський районний суд Києва ухвалив 30 червня 2021 року.

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ФСБ хотіла зібрати інформацію про ЗСУ

ФСБ Росії затримала співробітника Департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції під час його поїздки до окупованого Криму в 2015 році.

Силовики з'ясували, що близький друг українця має російське громадянство та працює приставом у Київському районному суді Сімферополя.

Працівнику Мін'юсту запропонували співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора. За це йому пообіцяли оформити громадянство Росії і працевлаштувати судовим приставом у Сімферополі.

Товариш українського громадянина попросив зібрати інформацію про дислокацію військових ЗСУ в Херсонській області.

Однак, коли співробітник Міністерства юстиції у 2019 році ще раз прибув до окупованого Криму, то повідомив, що не зміг роздобути цієї інформації.

ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту

Повертаючись на підконтрольну урядові України територію, його затримала ФСБ Росії. Шляхом залякування та психологічного тиску силовики залучили чиновника до співпраці.

Йому доручили зібрати інформацію про українських військових і членів "Правого сектора" у Херсонській області.

Проте, працівник Мін'юсту добровільно поінформував контррозвідку СБУ про свій зв'язок з представниками спецслужби країни-агресора.

Суд Києва звільнив чиновника від кримінальної відповідальності.

чиновника від кримінальної відповідальності. Адже він сам здався правоохоронцям і не став продовжувати співпрацю з ФСБ.

і не став продовжувати співпрацю з ФСБ. Кримінальне провадження проти співробітника Мін'юсту закрили.

Чоловікові вручили підозру в підготовці до держзради.