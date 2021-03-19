ФСБ заявляє, що затримала 14 членів нібито "української радикальної організації"

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Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання в Геленджику і Ярославлі 14 учасників "української радикальної спільноти". У них нібито вилучили нацистські матеріали, зброю та інструкції з виготовлення вибухових пристроїв.

Джерело:

ТАСС

Про це видання пише з посиланням на інформацію Центру громадських зв'язків ФСБ.

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Росія каже, що спіймала "українських радикалів"

ФСБ та Слідчий комітет у рамках кримінальної справи припинили діяльність організованої групи прихильників українського молодіжної радикальної спільноти "М.К.У.",
– йдеться у повідомленні.

Російські правоохоронці затримали 13 учасників групи в Геленджику, ще 1 – в Ярославлі.

У місцях проживання фігурантів ФСБ вилучила

  • значну кількість нацистських матеріалів;
  • холодну зброю;
  • засоби зв'язку, що містять інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї.

Що повідомляють про історію спільноти

  • У ФСБ кажуть, що спільноту створив ще у 2019 році начебто громадянин України Єгор Краснов.
  • У 2020 році ватажок "М.К.У." в мережі нібито закликав своїх прихильників "до активізації терористичної діяльності на території Росії".