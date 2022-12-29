ФСБшні замахи в Україні провалились завдяки роботі СБУ, – експерт

Жоден замах на українського керівника, який ФСБ готувала в цьому році, не був реалізований.

Про це зазначає у своєму блозі політолог Тарас Загородній.

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"Чи ставилось Путіним завдання ліквідації українського керівництва та очільників силового блоку? 100% так. Прикрити власні поразки на полі бою, здачу Херсона і Харківщини декількома гучними вбивствами, які б смакували на російських каналах – очевидний план. Більше того, за наявними даними, у ФСБ є окремий підрозділ, завданням якого є замахи на перших осіб України та диверсії на нашій території. Скільки таких вбивств реалізовано в Україні від початку повномасштабного вторгнення? Нуль", – констатує Загородній.

Ми бачимо становлення українського Моссаду на прикладі СБУ, – Завгородній

Загородній цитує інтерв'ю телеканалу 1+1 голови СБУ Василя Малюка, який заявив, що ФСБ працює "не тільки щодо мене, а щодо багатьох високопосадовців у нашій країні". Зокрема, Малюк повідомив про зрив замахів на керівника розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Рєзнікова.

За моєю інформацією від західних колег, контррозвідувальні заходи СБУ, особливо контрдиверсійні та контртерористичні компоненти, викликають дуже схвальну оцінку західних спецслужб та є предметом їх уважного вивчення,

– підкреслив Загородній.

"Діаметрально протилежна ситуація з російськими колаборантами та чиновниками на окупованих територіях. То автомобіль злітає в повітря, то почнуть палити не там, а в когось і пукан вибухає так, що російські лікарі тижнями не можуть його зшити. Якщо в перші місяці серед маргиналів на окупованих територіях було багато бажаючих зайняти керівні посади в окупаційних адміністраціях, то після вдалих дій СБУ їх стало значно менше. Такі посади тепер вважаються "смертельно небезпечними". А хвилювання російських чиновників за власні ж*пи, досягло максимальних масштабів – від відряджень на окуповані території намагаються відбитись за будь-яку ціну", – нагадує політолог.

"Можемо констатувати: Василь Малюк перетворив СБУ на спецслужбу воєнного часу. Його останнє інтерв'ю продемонструвало, що він до деталей знає кожну з операцій і, очевидно, керує більшістю з них. Сьогодні ми бачимо становлення українського Моссаду – спецслужби, якій під силу і захист своєї країни та її керівників, і "контрольована бавовна" в тилу у ворога", – резюмує Загородній.

Нагадаємо, що в інтерв'ю телеканалу 1+1 голова СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ вдалось зірвати спроби замахів на керівника розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова.