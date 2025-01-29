Японський волонтер, який безкоштовно годує харків'ян, отримав дозвіл жити в Україні

Відомий японський волонтер Фумінорі Цучіко, який безкоштовно щодня годує сотні харків'ян, отримав дозвіл жити в Україні ще протягом 3 місяців. За цей час японець повинен отримати візу для подальшого отримання посвідки на проживання в нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми "Самурай не тікає": японський волонтер Фумінорі Цучіко подав документи до міграційної служби

Японський волонтер отримав дозвіл на 3 місяці

Друг Фумінорі Цучіко, який супроводжує його і допомагає з оформленням документів, Андрій Кудінов розповів журналістам, що у понеділок, 27 січня, японський волонтер отримав дозвіл згідно з яким, Цучіко може залишатися в Україні ще протягом 3 місяців.

Процедура подовження дозволу на перебування зайняла 15 хвилин. Могли подовжити ще минулого тижня у п'ятницю, але він захворів – була температура, тому не міг поїхати до міграційної служби. Міграційна служба зробила все оперативно,

– розповів друг волонтера.

За словами Кудінова, нині конфлікт з міграційною службою абсолютно вичерпаний. Фахівці швидко і зрозуміло пояснили, які документи необхідно подати, а також роз'яснили всі процеси, попри мовний бар'єр.

Протягом 3 місяців Фумінорі Цучіко повинен отримати візу для подальшого отримання посвідки на проживання в Україні. Для цього волонтеру потрібно виїхати з України, ймовірно, до Польщі. Там громадянину Японії треба отримати візу D-10.

"Після цього він в Україну приїжджає, й протягом двох робочих тижнів йому оформлюють посвідку на проживання в Україні", – пояснив Кудінов.

Друг японського волонтера також додав, що Цучіко не міг виїхати за кордон, адже вважав неправильним використовувати кошти, які йому дають для підтримки його безкоштовного кафе для харків'ян. Через це волонтер дуже переймався, але Кудінов запевнив, що допоможе 76-річному Фумінорі Цучіко й оплатить йому всю поїздку та оформлення документів.