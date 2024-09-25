Про свої "пригоди" жінка розповіла на сторінці у тіктоці.

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Звідки взялися таргани

Вона не знала справжньої причини виникнення шкідників, аж допоки не викликала службу дезінсекції. Коли вона звернулася в компанію по боротьбі зі шкідниками, то там їй сказали, що "таргани, найімовірніше, з'явилися з яєць, які були в посилці".

Вони сказали, що посилки Amazon – найімовірніше джерело проникнення тарганів у наш будинок,

– розповіла вона.

Вона не помітила тарганів, коли прийшла її посилка. Однак після того, як виявила безліч шкідників на кухні, а потім і в шафах, їй довелося вжити заходів.

Жінка намагається позбутися шкідників: дивіться відео

"Дезінсектори приїхали на першу обробку, попередивши нас, що їхній "метод", найімовірніше, не зможе розв'язати проблему. Вони сказали, що для більш інтенсивної обробки нам доведеться повністю звільнити кухню, що ми в підсумку і зробили", – додала вона.

Наразі ще рано говорити про те, чи вдалося повністю позбутися зараження, але жінка сказала, що, на щастя, відтоді не бачила жодного таргана.