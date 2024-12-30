Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @kaylee.brooke99.

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Що було у сумочці

Жінка розповіла, що серед речей вона знайшла вінтажну сумочку із сюрпризом всередині. Там було зворушливе послання.

Люба Махало, моя бабуся, тобто твоя прапрабабуся, зшила це близько 100 років тому. Насолоджуйся. З любов'ю, бабуся,

– мовилося у тексті.

Записка, залишена всередині сумочки, вказує на те, що це насправді сімейна реліквія, яка передається з покоління у покоління. Однак незрозуміло, за яких обставин ця річ опинилась на секонд-хенді. Відомо, що її ціна – 5,99 долара (приблизно 250 гривень).

Жінка знайшла листівку всередині сумки із секонда: дивіться відео

Реакція соцмереж

Авторка ролика засмутилась, зазначивши: "Це, мабуть, найсумніша річ, яку я коли-небудь бачила". У коментарях глядачі почали обговорювати цю історію, а також ділилися схожими історіями.

"Я працювала у популярному магазині весільних сувенірів. Одна наречена повернула коробку з рукописними рецептами її бабусі та членів сім'ї";

"Працювала у сфері продажу нерухомості. Бували випадки, коли люди продавали свої сімейні фотографії після того, як їхні батьки/дідусі/бабусі помирали. Багато хто не ностальгує";

"Одного разу знайшла книгу в комісійному магазині. Видання, очевидно, було для когось дуже важливим. Коли опублікувала розповідь на Facebook, то дізналася, що власниця раптово померла".

Кейлі зазначила, що залишила сумочку в магазині й вказала адресу на той випадок, якщо цю річ пожертвували помилково.