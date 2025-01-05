Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyodo News.

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Що відомо про гігантського тунця

Блакитного 276-кілограмового тунця виловили біля узбережжя в містечку Ома. Вже на наступний ранок його виставили на аукціон.

Він був товстий, як корова. Це як мрія. Я завжди хвилююся, скільки ще років я зможу виконувати цю роботу, але я неймовірно щасливий,

– сказав 73-річний рибалка Масахіро Такеучі, який спіймав гігантську рибу.

Цікаво! Ціна у 207 мільйонів єн (1,3 мільйона доларів) стала другою найвищою ціною в історії аукціону.

Тунця купили спільно проміжний гуртовик і компанія, що керує мережею ресторанів Sushi Ginza Onodera.

На аукціоні продали гігантського тунця: дивіться відео

"Перший тунець року приносить удачу. Ми хочемо викликати посмішку у людей їжею", – прокоментував покупку президент компанії Шіндзі Нагао.

Довідка. Найдорожчою в історії аукціону в Тойосу рибою лишається блакитний тунець, проданий за 333,6 мільйона єн (близько 1,6 мільйона доларів) у 2019 році.