Як пише NT News, риба-веслоніс, яка плаває вертикально на глибинах до 1000 метрів, також відома як "Риба Судного дня".
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За легендою, у такий спосіб вищі сили посилають людям знак щодо можливої небезпеки в найближчому майбутньому.
Довідка. Риба-веслоніс – це велика прісноводна риба, відома своєю довгою плоскою мордою, схожою на весло. Вона належить до сімейства веслоносів і поширена в річках США, зокрема в басейні річки Міссісіпі. Ця риба може досягати довжини до 2 метрів і ваги понад 70 кілограмів.
Що відомо про цю рибу
Експерти кажуть, що древня на вигляд істота є вкрай рідкісним уловом.
"Я вперше чую, щоб хтось виловив в тутешніх водах екземпляр цього виду. Більшість з них викидаються на поверхню води вже мертвими й не цікавлять рибалок,
– пояснив оглядач Алекс Джуліус.
Хлопці упіймали гігантську рибу / Фото Fishing Australia TV
Реакція соцмереж
Люди у соцмережах були вражені побаченим. Дехто навіть висловлював припущення щодо того, що ця світлина згенерована за допомогою ШІ. Ось, які коментарі залишали люди:
- "Це ж Паф – чарівний морський дракон, який живе під водою, чи не так?".
- "Звичайно, це морське чудовисько, яке відмовилось вимирати, коли світ винищив динозаврів".
- "Ну, я бачив сомів, схожих на собак-риб, але вперше бачу рибу-коня".