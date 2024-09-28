Як пише NT News, риба-веслоніс, яка плаває вертикально на глибинах до 1000 метрів, також відома як "Риба Судного дня".

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За легендою, у такий спосіб вищі сили посилають людям знак щодо можливої небезпеки в найближчому майбутньому.

Довідка. Риба-веслоніс – це велика прісноводна риба, відома своєю довгою плоскою мордою, схожою на весло. Вона належить до сімейства веслоносів і поширена в річках США, зокрема в басейні річки Міссісіпі. Ця риба може досягати довжини до 2 метрів і ваги понад 70 кілограмів.

Що відомо про цю рибу

Експерти кажуть, що древня на вигляд істота є вкрай рідкісним уловом.

"Я вперше чую, щоб хтось виловив в тутешніх водах екземпляр цього виду. Більшість з них викидаються на поверхню води вже мертвими й не цікавлять рибалок,

– пояснив оглядач Алекс Джуліус.



Хлопці упіймали гігантську рибу / Фото Fishing Australia TV

Реакція соцмереж

Люди у соцмережах були вражені побаченим. Дехто навіть висловлював припущення щодо того, що ця світлина згенерована за допомогою ШІ. Ось, які коментарі залишали люди: