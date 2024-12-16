Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.co.uk.

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Що відомо про захід та новий рекорд

Захід відбувся напередодні різдвяних свят. Під час змагань двоє учасників були дискваліфіковані за повільне поїдання. Вони пояснили, що пироги були занадто смачні, щоб їсти їх швидко.

Тим часом Майкл Чант з'їв м'ясний пиріг з картоплею за 17 секунд. Він зізнався, що використовував спеціальну техніку: натискав на дно пирога, щоб відірвати його від фольги, і крутив його.

Я тренувався і на практиці з'їдав два пироги за 12 секунд,

– додав чемпіон.



Змагання з поїдання пирогів / Фото SWNS

Довідка. Змагання з поїдання пирогів проводяться у Вігані з 1992 року. За однією з версій, ця традиція бере свій початок від шахтарів, які після важкої праці їли цей традиційний пиріг.

Рекордсмен зізнався, що планує брати участь в конкурсі і у наступному році, і пишається своїм досягненням.